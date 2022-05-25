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Вопросы к западным союзникам: Арестович предупредил о тяжелом для Украины периоде на фронте

25 мая 2022, 23:36

Вопросы к западным союзникам: Арестович предупредил о тяжелом для Украины периоде на фронте

Украину ожидает сложный период на фронте, поскольку поставки тяжелого оружия из Германии задерживаются. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Он отметил, что есть вопросы к западным союзникам.

«Российская армия имеет тактический успех на Лисичанско-Северодонецком направлении, который угрожает перерасти в успех оперативный. Потому что темпы ленд-лиза, на который мы месяц назад рассчитывали, не оправдались. И не оправдались не за счет американского вооружения, а за счет немецкого... Фактически немецкая сторона затягивает передачу нам вооружения, и косвенно виновата в том, что у нас изможденные части с побитым вооружением», — сказал Арестович.

По его словам, если бы тяжелое оружие от Германии приехало, ситуация повернулась бы кардинально в другую сторону. А сейчас Украина оказалась в тяжелом положении, и оно будет усиливаться.

«В течение месяца-полтора, пока не придет западное оружие, возможны окружения, возможно оставление позиций, возможны тяжелые потери. К этому надо быть готовыми. Нас ждет тяжелый месяц: депрессия, которая доходит местами до паники и взаимные тяжелые обвинения в обществе. Но Украина может провести дополнительную мобилизацию и будет бороться до последнего солдата, но не пойдет на уступки России», — подчеркнул советник руководителя ОП.

Алексей Арестович также добавил, что украинцы готовы противостоять агрессору самостоятельно, но ни о каких уступках России не может быть и речи.

«Мы не сломаемся, мы будем бороться, пока можем бороться — до последнего солдата, чтобы освободить свою территорию. Напоминаю, что даже без западной помощи мы освободили четыре с половиной области. И освободим еще. Если нужно — проведем дополнительную мобилизацию, найдем способы приема, и так далее», — заявил Арестович.

По его словам, Росия смогла ускоренными тепами накопить 10-15 батальонно-тактических групп, которые ввела в бой, и во второй очереди у них планируется в течение 1,5-2 месяцев задействовать еще около 30 БТГ, а также в войну на стороне России могут вступить белорусские войска. Кроме того, возможно повторное наступление оккупантов на север Украины.

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