Обстреляны Краматорск и Покровск. РФ бросила в бой 10 тысяч солдат на Луганщине. Дайджест НД за день ►

Новый выпуск дайджеста «Новостей Донбасса» о ежедневных последствиях вторжения России в Украину. Сегодня в выпуске:

Войска России нанесли авиаракетный удар по Краматорску.

В Покровске в результате обстрела 4 пострадавших.

Вооруженные силы РФ били по населенным пунктам Авдеевка, Славянск, Николаевка, Лиман, Торецк, Бахмут, Соледар, Зализное, Нелеповка, Нью-Йорк, Райгородок.

На Луганщине в результате боевых действий 6 погибших, 8 раненых. Там Россия бросила в наступление 10 тысяч солдат и огромное количество техники. Регион полностью без газа с сегодняшнего дня.

Глава Луганской военной администрации опровергает перекрытие «трассы жизни» Лисичанск-Бахмут.

«ЛНР» заявила о взятии поселка Тошковка в Луганской области. Украинская сторона пока информацию не комментировала. А боевики «ДНР» заявили, что установили контроль над поселком Луганское под Светлодарском на севере Донецкой области.

Журналисты The Guardian поговорили с супругой командира полка «Азов» Дениса Прокопенко Екатериной. А заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва будет обсуждать обмен пленными «только после суда». Касается ли это заявление «азовцев» — не ясно.

Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ о приеме в упрощенном порядке в гражданство Российской Федерации жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

В Мариуполе российские оккупанты открыли очередной фильтрационный пункт при центре гуманитарной помощи в помещении магазина «Метро».

На оккупированных территориях Донбасса продолжаются бунты принудительно мобилизованных жителей.

На подконтрольной группировке «ДНР» территории в результате боевых действий пострадали шесть человек за сутки.