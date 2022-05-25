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Обстреляны Краматорск и Покровск. РФ бросила в бой 10 тысяч солдат на Луганщине. Дайджест НД за день ►

25 мая 2022, 23:46

Обстреляны Краматорск и Покровск. РФ бросила в бой 10 тысяч солдат на Луганщине. Дайджест НД за день ►

Новый выпуск дайджеста «Новостей Донбасса» о ежедневных последствиях вторжения России в Украину. Сегодня в выпуске:

  • Войска России нанесли авиаракетный удар по Краматорску.

  • В Покровске в результате обстрела 4 пострадавших.

  • Вооруженные силы РФ били по населенным пунктам Авдеевка, Славянск, Николаевка, Лиман, Торецк, Бахмут, Соледар, Зализное, Нелеповка, Нью-Йорк, Райгородок.

  • На Луганщине в результате боевых действий 6 погибших, 8 раненых. Там Россия бросила в наступление 10 тысяч солдат и огромное количество техники. Регион полностью без газа с сегодняшнего дня.

  • Глава Луганской военной администрации опровергает перекрытие «трассы жизни» Лисичанск-Бахмут.

  • «ЛНР» заявила о взятии поселка Тошковка в Луганской области. Украинская сторона пока информацию не комментировала. А боевики «ДНР» заявили, что установили контроль над поселком Луганское под Светлодарском на севере Донецкой области.

  • Журналисты The Guardian поговорили с супругой командира полка «Азов» Дениса Прокопенко Екатериной. А заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва будет обсуждать обмен пленными «только после суда». Касается ли это заявление «азовцев» — не ясно.

  • Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ о приеме в упрощенном порядке в гражданство Российской Федерации жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

  • В Мариуполе российские оккупанты открыли очередной фильтрационный пункт при центре гуманитарной помощи в помещении магазина «Метро».

  • На оккупированных территориях Донбасса продолжаются бунты принудительно мобилизованных жителей.

  • На подконтрольной группировке «ДНР» территории в результате боевых действий пострадали шесть человек за сутки.

  • В Харцызске сгорел центральный рынок. Якобы не от обстрелов.

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