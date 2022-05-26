Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию по инициированию введения визового режима для граждан Российской Федерации. Ответ на петицию опубликован на сайте главы государства.



Автором петиции, размещенной 11 февраля и набравшей более 26 тысяч голосов, является М.В. Мазура.



«Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос важный и насущный, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю», — говорится в ответе Зеленского.



Отмечается, что с учетом изложенного премьер-министру Украины Денису Шмыгалю отправлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос.

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