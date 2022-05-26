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Мощный артудар оккупанты нанесли по Лисичанску, есть погибшие

26 мая 2022, 08:24

Мощный артудар оккупанты нанесли по Лисичанску, есть погибшие

Последствия обстрелов Луганщины. Фото: ОВА Последствия обстрелов Луганщины. Фото: ОВА

В Луганской области за сутки — трое погибших в Лисичанске и пригороде, обстрелян центр гуманитарной помощи, в Северодонецке — предприятие «Импульс». Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Мощный и продолжительный артиллерийский удар россияне нанесли по Лисичанску 25 мая. Враг пытался штурмовать нашу оборону близ Устиновки и в то же время артиллерией уничтожал это село и расположенный рядом город Лисичанск», — проинформировал глава области.

По его словам, в результате — двое погибших в Устиновке и один — в самом Лисичанске. Зафиксировано попадание снаряда в центр предоставления гуманитарной помощи, поврежден волонтерский автомобиль, который доставлял еду в Луганскую область.

«Среди разрушений — 11 многоэтажек и здание предприятия "Импульс" в Северодонецке, восемь многоэтажек и частных домов, дом культуры и Центр предоставления административных услуг в Лисичанске, четыре дома в Приволье, по два — в Новодружеске и Горском», — перечислил Гайдай.

Он подчеркнул, что это все — города, а в селах и поселках повреждений жилого фонда в разы больше.

«Северодонецк и Новозвановка за прошедшие сутки выдержали несколько авиационных ударов. Сейчас враг пытается закрепиться в районе Северодонецка», — сообщил Гайдай.

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