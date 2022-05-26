В Мариуполе продлевают учебный год до 1 сентября — Андрющенко

В Мариуполе группировка «ДНР» продлит учебный года до 1 сентября, то есть каникул у детей не будет. Об этом сообщил советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Делается это, по его словам, чтобы адаптировать оставшихся в городе школьников к российской учебной программе, провести деукраинизацию. Андрющенко говорит, что им «все лето будут преподавать русский язык и литературу, историю России и математику на русском».



«Оккупанты планируют открыть 9 школ. Однако сейчас удалось убедить и найти всего 53 учителя. По 6 учителей на школу — яркая иллюстрация русского образования в Мариуполе при оккупации», — сообщил он.



Группировка «ДНР» о продлении учебного года в Мариуполе до 1 сентября публично не сообщала. Ранее пророссийские сепаратисты объявили, что учебный год продлится до 1 июля.