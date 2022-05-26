90% жилого фонда Северодонецка повреждено или разрушено обстрелами — глава ВГА

В Северодонецке остается 10% жилого фонда, который не был поврежден обстрелами. Об этом сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк журналистам «НВ».



По его словам, сообщение между Северодонецком и Лисичанском есть, но оно усложнено, еще один мост между этими населенными пунктами подвергся обстрелам. Александр Стрюк к тому же отметил, что в городе остается 12-13 тысяч человек, несмотря на то, что последние полторы недели вражеские обстрелы жилых кварталов не утихают. Северодончане прячутся в подвалах и бомбоубежищах.



На сейчас в Северодонецке многопрофильная больница оказывает только первую медицинскую помощь, а раненых эвакуируют в Лисичанск, Бахмут и другие регионы.



Еще на прошлой неделе, 20 мая, Александр Стрюк говорил, что в Северодонецке остается около 15 тысяч человек, а повреждено и разрушено было на тот момент 70% жилого фонда города.