С начала российского вторжения в Украине погибли 240 детей

Уже 240 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



«По состоянию на утро 26 мая 2022 года более 676 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 240 детей погибли и более 436 ранены», - говорится в сообщении.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 151, Киевской – 116, Харьковской – 105, Черниговской – 68, Луганской – 50, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в городе Киеве – 16, Житомирской – 15.



Подчеркивается, что цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.