«Армия ДНР» находится в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, заявил Пушилин

«Резервные полки» мобилизованных группировкой «ДНР» находятся в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях Украины. Об этом заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, передает «РИА Новости».

Он сказал, что нельзя «защитить Донбасс», лишь выйдя на границы «республик».



Ранее о том, что мобилизованые «ДНР» жители Донбасса принимают участие в боевых действиях против Украины на стороне сил РФ сообщалось неоднократно. В том числе эта информация была подтверждена бунтами самих «военнослужащих «ДНР», принудительно мобилизованных в ряды группировки.