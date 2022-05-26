Россияне ровняют с землей города и села Донетчины, Марьинка пылает, но держится — Кириленко

Марьинская громада — одна из наиболее пострадавших от российского вторжения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Россияне ровняют с землей города и села. Тем не менее продолжаем подвозить гуманитарную помощь тем, кто до сих пор остается в своих домах. Еще раз призываю: эвакуируйтесь! Сохраните свою жизнь», — отметил глава области.





Кириленко подчеркнул, что российские оккупанты превращают города и села в руины и пепелища.



«Так сейчас выглядит Марьинка. Пылает, но держится», — сообщил он.