В центре Донецка появился бюст боевика «Вохи»

В центре Донецке открыли бюст командиру батальона боевиков «Спарта» Владимиру Жоге с позывным «Воха».



Бюст находится на аллее в парке имени Ленинского комсомола недалеко от стадиона «Донбасс Арена». До этого «ДНР» установила там постаменты Александру Захарченко, боевикам Михаилу Толстых («Гиви»), Арсену Павлову («Мотороле»), Олегу Мамиеву, а также певцу Иосифу Кобзону.

На открытии присутствовали глава «ДНР» Денис Пушилин и нынешний командир «Спарты» — отец «Вохи» Артем Жога.

Владимира Жогу убили 5 марта в боях за Волноваху. Президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание «Героя России» посмертно.