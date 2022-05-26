ЕС заморозил активы Центробанка РФ на 23 млрд евро

Страны Европейского Союза заморозили активы Центробанка России на сумму около 23 млрд евро (24,5 млрд долларов) в рамках санкций. Брюссель впервые обнародовал цифру по замороженным активам 25 мая. Об этом сообщает Reuters.



Россия, по информации издания, публично заявила, что западные санкции привели к замораживанию активов ее Центрального банка на сумму около 300 млрд долларов по всему миру.



Из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в ЕС, согласно информации, которую Европейская комиссия получила от 27 правительств ЕС, заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.



С начала полномасштабной войны в Украине в феврале в ЕС было заморожено, по его словам, около 23 млрд евро. И эта цифра мала по сравнению со 100 млрд долларов, замороженными Соединенными Штатами.



В дополнение к этому страны ЕС также заморозили физические активы на сумму около 10 млрд евро, такие как яхты и виллы, связанные с олигархами и чиновниками, имеющими связи с Кремлем, сказал Рейндерс.



Также сообщается, что чиновник не указал, сообщали ли все правительства ЕС о замораживании активов.

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