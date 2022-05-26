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NYT показала фото разбитой российской техники на переправе в Белогоровке

26 мая 2022, 12:44

NYT показала фото разбитой российской техники на переправе в Белогоровке

Украинский солдат поднимает крупнокалиберный пулемет из брошенного российского танка в реке Северский Донец. Фото: NYT Украинский солдат поднимает крупнокалиберный пулемет из брошенного российского танка в реке Северский Донец. Фото: NYT

Взорванные танки, обломки понтонных мостов, груды срезанных взрывами веток и тела российских солдат, некоторые из которых наполовину врыты в землю, грязь. Так журналисты газеты The New York Times описали увиденное в Луганской области в районе Белогоровки, где войска РФ совершили неудачную попытку форсирования реки.

Журналисты издания говорят, что при попытке форсирования Северского Донца в районе Белогоровки 8 мая погибло около 400 военных РФ благодаря удачной операции ВСУ.

Уничтоженная российская бронетехника у реки. Фото: NYT

Значительной части форсировавших реку военным РФ сначала дали возможность переправиться на южный берег, а потом по ним был нанесен удар украинскими военными, а в это время по течению реки были запущенны мины, которые подорвали переправу. В итоге отступать войскам РФ было некуда, а на предложения сдаться они не реагировали.

Украинские солдаты у реки Северский Донец. Фото: NYT

В Луганской области при форсировании реки Северский Донец российская армия потеряла 485 военнослужащих, подсчитал американский Институт изучения войны (ISW).

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