NYT показала фото разбитой российской техники на переправе в Белогоровке

Взорванные танки, обломки понтонных мостов, груды срезанных взрывами веток и тела российских солдат, некоторые из которых наполовину врыты в землю, грязь. Так журналисты газеты The New York Times описали увиденное в Луганской области в районе Белогоровки, где войска РФ совершили неудачную попытку форсирования реки.
Журналисты издания говорят, что при попытке форсирования Северского Донца в районе Белогоровки 8 мая погибло около 400 военных РФ благодаря удачной операции ВСУ.
Уничтоженная российская бронетехника у реки. Фото: NYT
Значительной части форсировавших реку военным РФ сначала дали возможность переправиться на южный берег, а потом по ним был нанесен удар украинскими военными, а в это время по течению реки были запущенны мины, которые подорвали переправу. В итоге отступать войскам РФ было некуда, а на предложения сдаться они не реагировали.
Украинские солдаты у реки Северский Донец. Фото: NYT