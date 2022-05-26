Пушилин не знает, присоединят ли к «ДНР» захваченные части Запорожской и Херсонской областей

В захваченных частях Херсонской и Запорожской областей хотят создать «органы власти». Возможно, потребуется «присоединение» — переход под контроль группировки «ДНР». Об этом заявил глава группировки Денис Пушилин, передает российское издание «РИА Новости».



«Должна быть система управления. Я бы назвал это нюансом. То есть, вот на каких-то условиях, на каких-то временных условиях понадобится присоединение к ДНР или не понадобится этот промежуточный шаг — это уже, скажем так, нюансы», — уверяет Пушилин.



«Выстроить органы управления» глава группировки «ДНР» хочет и в захваченной части Херсонской, и Запорожской областей. Он уверяет, что это необходимо сделать, «чтобы говорить в полной мере о проведении референдумов, да и выборов в целом».



Пушилин уверяет, что над этим будут «сконцентрированы усилия» «властей ДНР».