Спасателей из Авдеевки передислоцировали в более безопасный район

В результате обстрелов в районе Авдеевки была повреждена пожарная техника и здание пожарной части – спасатели переместились в более безопасный населенный пункт. Об этом сообщает ГСЧС Украины.



В ГСЧС отметили, что дальнейшее несение службы под угрозой.



«В связи с этим, руководством Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, ради сохранения жизни личного состава, было принято решение передислоцировать спасателей Авдеевки в более безопасный населенный пункт. Спасатели Авдеевского гарнизона будут и дальше выполнять задачи по назначению», – добавили в ведомстве.