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Спасателей из Авдеевки передислоцировали в более безопасный район

26 мая 2022, 11:59

Спасателей из Авдеевки передислоцировали в более безопасный район

В результате обстрелов в районе Авдеевки была повреждена пожарная техника и здание пожарной части – спасатели переместились в более безопасный населенный пункт. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В ГСЧС отметили, что дальнейшее несение службы под угрозой.

«В связи с этим, руководством Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, ради сохранения жизни личного состава, было принято решение передислоцировать спасателей Авдеевки в более безопасный населенный пункт. Спасатели Авдеевского гарнизона будут и дальше выполнять задачи по назначению», – добавили в ведомстве.

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