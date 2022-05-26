Возможны провокации: У острова Змеиный оккупанты держат захваченный украинский катер

Один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооруженных сил Украины, захваченный оккупантами в Бердянске в начале полномасштабного вторжения, российские военные переместили к острову Змеиный. Он может быть использован для провокаций. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования «Юг».



«Корабельная группировка вражеских сил в Черном море почти без изменений продолжает блокировать судоходство и работу портов. Угрозы ракетных ударов и высадки десантов не теряют своей актуальности», — подчеркнули в пресс-службе.



Там добавили, что в акватории Черного моря, вблизи острова Змеиный, обнаружен один из катеров ВМС ВС, захваченный россиянами.



«По всей вероятности, враг будет пытаться использовать такой катер, еще и под украинским флагом, в своих провокациях с обстрелом иностранных гражданских судов, а может и прибрежных районов как Украины, так и других государств Черноморского региона», — предположили в Оперативном командовании «Юг».