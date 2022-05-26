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В Кремле ждут от Украины выполнение требований РФ

26 мая 2022, 14:38

В Кремле ждут от Украины выполнение требований РФ

Москва ждет от Киева принятия озвученных Россией требований и осознания «реальной ситуации». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос о том, касается ли это и территориальных уступок, Песков ответил, что «это не территориальные уступки» и еще раз повторил фразу о необходимости Киеву «признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить».

Ранее глава групировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что в захваченных частях Херсонской и Запорожской областей оккупанты хотят создать «органы власти», возможно, потребуется, по его словам, «присоединение» и переход этих территорий под контроль группировки «ДНР».

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