В Кремле ждут от Украины выполнение требований РФ

Москва ждет от Киева принятия озвученных Россией требований и осознания «реальной ситуации». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



На уточняющий вопрос о том, касается ли это и территориальных уступок, Песков ответил, что «это не территориальные уступки» и еще раз повторил фразу о необходимости Киеву «признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить».



Ранее глава групировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что в захваченных частях Херсонской и Запорожской областей оккупанты хотят создать «органы власти», возможно, потребуется, по его словам, «присоединение» и переход этих территорий под контроль группировки «ДНР».



