В ПЦУ призывают Вселенского патриарха лишить Московского патриарха престола

Архиерейский собор ПЦУ обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных церквей с просьбой осудить духовные преступления Московского патриарха РПЦ Кирилла Гундяева.



Церковный синод осудил идеологию главы РПЦ и просит лишить Кирилла престола. ПЦУ обвиняет российского попа в распространении «еретического этнофилетического учения о «русском мире», распространении схизм среди православных» и в поддержке «кровопролитной войны против Украины».



«Не секрет, что патриарх Кирилл является одним из создателей идеологии «русского мира», ее пропагандистом и популяризатором. Сама эта идеология, по моему убеждению, подвергается осуждению этнофилетизма как ереси Константинопольским Собором 1872-го года. Соответственно, Кирилл Гундяев как сотворец и пропагандист «русского мира» должен подлежать осуждению, если не отречется от этой ереси и не обнаружит плодов покаяния», — написал Епифаний.



По убеждению Митрополита ПЦУ «не может ведь держать чашу с Евхаристией и пастырский жезл тот, чьи руки – в крови жертв русской армии, которую он, русский патриарх, благословил на эту бойню».