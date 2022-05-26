Россияне продолжают обстреливать Николаевскую область: Один человек погиб и 14 раненых

За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Николаевщины погибла женщина, еще 14 человек получили ранения. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.



«Сейчас больше всего достается Николаевскому и Баштанскому районам - в частности, Березнеговатской и Широковской громадам. В окрестностях Березнеговатого под обстрел попали две женщины, которые просто пасли коров. Одна из них погибла на месте, другую госпитализировали», - говорится в сообщении.



Кроме этого, повреждены, по меньшей мере, четыре социальных объекта.



На сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 177 человек.