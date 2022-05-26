Данилов: У России еще много оружия, следующие несколько недель будут очень тяжелыми

У российской армии в наличие еще остается много оружия, поэтому следующие несколько недель войны будут очень тяжелыми. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.



Он отметил, что Россия изменила тактику, сосредоточив войска и атакуя территории Донецкой и Луганской областей, планируя выйти на их административные границы.



«Неправильно недооценивать силу врага. Стратегические планы России остаются неизменными - уничтожить Украину как государство. Чтобы угроза нашей независимости, существованию нашего государства никогда со стороны РФ больше не возникала, мы должны уничтожить

"вторую армию" мира», - написал Данилов в Twitter.



Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что бои с РФ достигли максимальной интенсивности, враг штурмует позиции украинских войск одновременно на нескольких направлениях.



«Обстановка остается сложной и имеет признаки к дальнейшему обострению. Противник задействовал все силы и средства для захвата нашей территории и окружения наших войск. Бои на сегодня достигли максимальной интенсивности, враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях», - сказала Маляр, передает «Интерфакс-Украина».



Она отметила, что противник проводит интенсивное огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в донецком операционном районе, применяет тактические ракетные комплексы, авиацию и артиллерию.