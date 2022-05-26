Генералу РФ грозит пожизненное заключение. Он приказывал стрелять по Запорожской области

Одному из генералов высшего командного состава Вооруженных сил РФ заочно уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Его обвиняют в том, что он приказывал обстреливать населенные пункты в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, в марте 2022 года генерал-лейтенант, командующий 58-й армией Южного военного округа ВС РФ осуществлял вторжение в Украину с юга. Он отдал приказ обстреливать населенные пункты Запорожского региона.



«В результате вражеских действий погибли и были ранены мирные жители. Разрушены дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры», — подчеркнули в Офисе генпрокурора.



Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Максимальное наказание, которое грозит россиянину — пожизненное лишение свободы.