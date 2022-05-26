Попытки России раздавать паспорта в оккупации бессмысленны, считает Подоляк

Любые попытки раздавать российские паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Он отметил, что украинский паспорт в мире сегодня считается «символом храбрости и героизма», российский же — «метка изгоя».



Подоляк напомнил, что украинцы с паспортами свободно путешествуют по миру без виз и границ, а российский паспорт он сравнил с билетом в «РФ-концлагерь».

Президент Владимир Путин подписал 25 мая указ о приеме в упрощенном порядке в гражданство Российской Федерации жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.



В МИД Украины осудили указ Путина. Украинские дипломаты считают, что это путь к принуждению жителей временно захваченных армией РФ территорий приобретать российское гражданство.