Оккупанты готовят новые братские могилы в Мариуполе

В Мариуполе россияне начали подготовку расширения братской могилы на старом кладбище «Некрополь» в Центральном районе. Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко.



Он отметил, что это четвертая могила, которая была установлена властями города вместе с журналистами проекта «Схемы» Радио Свобода.



Впервые на этом месте спутники зафиксировали новые могилы в начале марта. По информации Андрющенко, известно о расширении и подготовке новых рвов для захоронений.



Чиновник считает, что после окончания работ россияне планируют использовать это для информационной атаки на Украину, обвинив Украину в массовых убийствах и захоронениях погибших.



Три других обнаружили около города в селах Мангуш, Виноградное и Старый Крым. По данным Мариупольского горсовета, оккупанты могли захоронить в Мангуше от 3 до 9 тысяч мариупольцев.