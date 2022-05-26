Повышение пенсий: Кому в мае проведут перерасчет

В мае пересчитают пенсии работающим пенсионерам. Такой перерасчет делается каждые два года, сообщает Пенсионный фонд Украины.



Размер пенсии пересматривают по обращению пенсионера или автоматически с 1 апреля. Право на автоматический перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный в том числе по февраль текущего года.



«С учетом того, что страхователи подавали отчеты за I квартал 2022 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования по 10 мая, перерасчет работающим пенсионерам производится в мае. Выплата пересчитанных пенсий будет производиться начиная с июня и с доплатой за апрель и май», — сообщили в ПФУ.



В ведомстве уточнили, что перерасчет производится с учетом только страхового стажа, приобретенного после назначения (предварительного перерасчета) пенсии, или – в случае целесообразности — с учетом стажа и заработной платы, приобретенных после назначения (предварительного перерасчета) пенсии.



Отмечается, что на 1 апреля 2022 года в Украине 10,8 млн пенсионеров, из которых 2,7 млн учитываются как работающие. Средний размер пенсии работающих пенсионеров составляет 4532,91 грн, что на 162,46 грн больше среднего размера пенсий всех пенсионеров (4370,45 грн).