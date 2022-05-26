Оккупанты создали для Херсона угрозу затопления — Генштаб ВСУ

Российские захватчики не позволяют отремонтировать два гидроагрегата на Каховской гидроэлектростанции. Из-за этого произошло частичное затопление Новой Каховки и возникла угроза для окружающих сел и Херсона. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов на брифинге в четверг.



«Оккупанты не прилагают никаких усилий для поддержки захваченных объектов в безопасном состоянии, что может привести к экологической катастрофе. В настоящее время на захваченной оккупантами Каховской гидроэлектростанции сбрасываются большие объемы воды, поскольку не работают два гидроагрегата, которые оккупанты не позволяют отремонтировать. Это уже привело к частичному затоплению Новой Каховки, набережной и местного парка. Под угрозой близлежащие села и оккупированный город Херсон», — сказал Громов.



Он отметил, что на Каховской ГЭС развернут один из пунктов управления южного военного округа, а также 49-й армии противника.