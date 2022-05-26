Россияне захватили село в Бахмутском районе, пытались наступать под Северодонецком и Авдеевкой — сводка

В четверг российские захватчики не прекращали наступление на востоке Украины и продолжали атаковать ракетами и авиацией инфраструктурные объекты на территории Украины. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



«На Бахмутском направлении российские оккупанты ведут наступление в направлениях населенных пунктов Камышеваха, Нырково, Берестово и Белогоровка, успеха не имеют, понесли потери и отошли. В направлениях Покровского и Клинового враг имеет частичный успех, овладел населенным пунктом Медная Руда. Осуществляет перегруппировку», — говорится в сообщении.



Отмечается, что попытки наступления в направлениях сел Камышеваха, Нырково, Берестово и Белогоровка были безуспешными, оккупанты понесли потери и отошли.



На Северодонецком направлении россияне безуспешно наступали в направлении Северодонецка и поселка Боровское, а в направлении села Устиновка имели частичный успех. На Авдеевском направлении враг также пытался возобновить наступление, безуспешно.



В Генштабе также сообщают, что на Харьковском и Славянском направлениях противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения украинских войск, обстреливает украинские позиции, совершил дистанционное минирование. Оккупанты также безуспешно пытались наступать в направлении села Богородичное Донецкой области. На Слобожанском направлении активных наступательных действий не вели.



На Донецком, Лиманском, Южнобужском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты продолжали обстрелы подразделений украинских войск, местами наносили ракетные удары, вели разведку. Также из минометов и ствольной артиллерии враги обстреливали позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской области.



Сообщается о минировании инженерными подразделениями российских оккупантов берега Каховского водохранилища.

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