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Министр обороны выступил за легализацию оборота оружия в Украине

26 мая 2022, 21:58

Министр обороны выступил за легализацию оборота оружия в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников выступил за легализацию оборота оружия в стране. Свое мнение он высказал в Facebook.

Он отметил, что когда в Украину ворвались российские оккупанты, десятки тысяч украинцев получили автоматическое оружие для защиты своих домов максимально «либеральным» способом, «потому что другого способа не было». Во многих ситуациях, по словам Резникова, это явилось решающим фактором.

Кроме того, подчеркнул министр, в стране до этого в обращении находились миллионы единиц оружия, в том числе незадекларированного.

«Считаю, что Украине необходима не только либерализация, но и легализация обращения оружия. Упорядочение. Формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию», — написал Резников.

Он также отметил, что закон разрешает гражданам использовать любое оружие против врага.

«Я считаю логичным не создавать запреты, а регулировать использование оружия через формирование стрелковой культуры... Убежден, что в Украине нужно развивать сеть стрельб, тиров, стрелковых клубов, соответствующих соревнований. Чтобы каждый гражданин, отвечающий разумным требованиям, мог научиться пользоваться оружием, поддерживать навыки и – главное – воспринять определенную культуру... Бытует довольно распространенная фраза, что оружие делает человека свободным. Я убежден, что оружие должно делать человека в первую очередь ответственным», — резюмировал Резников.

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