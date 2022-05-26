Малыша отбросило взрывом: При обстреле Харькова погибла молодая семья с 5-месячным ребенком

Сегодня во время обстрела Харькова погибла молодая семья: муж и жена с 5-месячным ребенком. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook.



По его словам, оккупанты совершили обстрел Харькова из гаубиц.



«Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был 5-месячный малыш. Муж умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полицейские нашли и тело ребенка. Малыша из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда», — рассказал Клименко подробности произошедшего.



Он отметил, что всего в результате сегодняшних обстрелов погибли 8 жителей Харькова, еще 17 получили ранения.

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