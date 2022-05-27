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Ассамблея ВОЗ осудила РФ за нападение на Украину

27 мая 2022, 09:05

Ассамблея ВОЗ осудила РФ за нападение на Украину

Всемирная организация здоровья большинством голосов приняла декларацию, осуждающую нападение России на Украину, против проголосовали 12 государств. Об этом сообщается на сайте организации.

Среди государств, которые отказались осуждать РФ Алжир, Беларусь, Бурунди, Эритрея, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, сама Россия и Сирия. Воздержалась от голосования Венгрия и Сербия.

В тексте резолюции, авторами которой выступили полсотни государств мира, настойчиво призывают Россию «немедленно прекратить все нападения на больницы и другие учреждения здравоохранения», обеспечивать «защиту всего медицинского персонала и гуманитарного персонала, выполняющего чисто медицинские обязанности, их транспортные средства и оборудование». К тому же от России требуют защищать больных и раненых в соответствии с Женевскими конвенциями и Дополнительными протоколами к ним.

В ВОЗ оценили действия России в Украине как такие, которые «могут требовать рассмотрения ассамблеей возможности применения соответствующих статей устава ВОЗ». Этот устав позволяет временно лишать права голоса члена организации в случае нарушений.

Известно, что делегация РФ назвала резолюцию политизированной. Совместно с Сирией россияне предложили альтернативный документ, который был поддержан 15 странами и соответственно был отклонен.

Голосование произошло в четверг, 26 мая.

Вчера же в Кремле заявили, что Москва ждет от Киева принятия озвученных Россией требований и осознания «реальной ситуации». Также состоялся разговор премьер-министра Италии Марио Драги с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогу которого первый заявил, что «не увидел надежд для мира».

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