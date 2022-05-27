Джонсон предложил Зеленскому создать союз, который станет альтернативой ЕС — СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, который будет противостоять РФ и станет альтернативой ЕС. Об этом в своей статье пишет главный редактор итальянской газеты Corriere Della Sera.



По словам журналиста, к новому объединению могут присоединиться все страны, разочарованные политикой Брюсселя, а также позицией некоторых европейских стран, в частности, Германии, по военной агрессии РФ против Украины.

Эту идею Борис Джонсон впервые презентовал Владимиру Зеленскому в Киеве 9 апреля. Великобританию в возможном союзе премьер-министр страны рассматривает как лидера. Не первоначальном этапе в объединение в планах Джонсона, как пишет Corriere Della Sera, включить, кроме Украины, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву и, возможно, Турцию на более позднем этапе.

Украина же, как пишут итальянские журналисты, не приняла, но и не отвергла идею Великобритании. Серьезно и более конкретно, по мнению автора статьи, Украина начнет рассматривать это предложение после Саммита лидеров ЕС. Мероприятие пройдет 23 июня и на нем планируется рассмотреть вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.