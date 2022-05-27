Оккупанты заявили о захвате Мироновской ГРЭС. За Светлодарскую ТЭЦ идут бои

Российские силы захватили Мироновскую ГРЭС. За Светлодарскую ТЭЦ продолжаются бои. Об этом сообщает российское издание «РИА Новости».



Как уверяют в РФ, тепловая электростанция перешла под контроль сил так называемой «ЛНР».



Издание приводит информацию «военных» группировки «ЛНР», которые заявляют о том, что тепловая электростанция не выведена из строя полностью и «подлежит восстановлению».



Также сообщается, что дорога к инфраструктурному объекту простреливается украинскими военными.





Накануне сообщалось, что российские силы заняли Светлодарск и его пригород — поселок Мироновский.



Это произошло в результате отхода украинских сил. Власти пояснили, что такой шаг был предпринят, чтобы избежать возможного окружения и больших потерь.