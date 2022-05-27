Третья мировая, которой все так боятся, начнется в случае победы РФ — ОП

Украина обязательно получит РСЗО, ведь страны Европы поймут, что третья мировая война, которой все так боятся, несомненно, начнется в случае победы России. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк во время телемарафона.



Он уверен, что Европа, в отличие от Украины, позже поймет ключевую квинтэссенцию сегодняшней войны. Если РФ не проиграет, то реваншизм, русский шовинизм будут только набухать, становиться все больше и масштабнее и тогда третья мировая, по словам Подоляка, точно будет. Украина же, как он сказал, доказала, что у России не вторая армия в мире, а «вообще какие-то отбросы».

К тому же Подоляк отметил, что «оккупанты сконцентрировали на Востоке всё, что у них было – все оружие и живую силу, которое собрали благодаря скрытой мобилизации», и «они буквально поставили на кон все, что имели».

Советник главы Офиса Президента заявил, что Украине обязательно хватит сил завершить войну на своих условиях, но она не закончится не сегодня и не завтра.



Ранее о том, что война может продолжиться до конца года заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий