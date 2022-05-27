На Донетчине под обстрел оккупантов попали 11 населенных пунктов. Есть разрушения и жертвы

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: полиции

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, разрушены 94 гражданских объекта. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.



По данным полиции, разрушены 76 жилых домов, школа, пожарная часть, база отдыха, 13 предприятий.



Под обстрел оккупантов попали следующие населенные пункты: Авдеевка, Соледар, Лиман, Святогорск, Зализное, Бахмут, Марьинка, Райгородок, Крестище, Зоря, Выемка.



Российские войска вели обстрелы из реактивных систем залпового огня «Ураган», тяжелой артиллерии, танков, стрелкового оружия.



Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.