Кириленко пояснил ситуацию в Лимане и назвал цели оккупантов на Донетчине

Лиман в Донецкой области преимущественно контролируют оккупанты. Украинские военные заняли на Лиманском направлении новые укрепленные позиции. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает «Громадське».



«Особенно горячие бои на Лиманском направлении. Большая часть Лимана не контролируется украинскими военными. Равно как и Светлодарское направление: произошла перегруппировка сил ВСУ для того, чтобы занять укрепленные позиции. Враг сейчас находится на территории Светлодарской громады», — сказал глава области.



Кириленко отметил, что украинские военные остаются на Лиманском направлении, но на новых укрепленных позициях, чтобы сдерживать оккупантов.



«Российские военные действительно пытаются закрепиться на указанном направлении. Потому что понимают, что украинские военные на новых рубежах будут не только сдерживать врага, но и по возможности переходить в контратаку — для того, чтобы выбить врага с территории Лиманской громады», — подчеркнул Кириленко.



По его словам, обстрелы продолжаются вдоль всей линии фронта в Донецкой области. Оккупанты также наносят ракетные и авиационные удары по городам, относительно удаленным от линии фронта — это Бахмут, Покровск и Краматорск.



Также Кириленко отметил, что Бахмут интересует россиян, потому что у них есть стратегическая цель захватить Луганскую область. А потом они хотят перекидывать свои группировки через Лиман благодаря контролю над трассой «Бахмут — Северодонецк», чтобы наступать на Донецком направлении. На севере области основная цель россиян — Славянск и Краматорск, сообщил глава ОВА.