Последствие ракетного удара по полигону в Днепре: Погибло десять человек

Российские войска утром 27 мая нанесли ракетный удар по полигону Национальной гвардии в Днепропетровской области. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Центра территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан.



По его словам, Россия применила крылатые ракеты «Искандер-К». Запуск осуществили из Ростовской области.



«Был прилет ракеты "Искандера" на полигон Нацгвардии сегодня утром. Есть погибшие, к сожалению, около 10 погибших, около 30-35 раненых. Это при том, что военные старались соблюдать меры предосторожности и большинство личного состава было рассредоточено. Но тем не менее есть некий приказ министра обороны, по которому в одном месте концентрация военных не может быть больше 20 человек», — сказал он.



Корбан отметил, что на месте работают полиция, спасатели и военная комендатура.