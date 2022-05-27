В Украине продлили карантин из-за коронавируса до конца лета

В Украине до 31 августа продлили карантин и режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Об этом по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.



«Одобрен проект постановления о продлении на территории Украины карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года», — написал он.



Глава правительства сообщил, что Кабинет министров утвердил изменения в Порядок функционирования электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ).



«Медицинские работники будут освобождены от обязанности вести первичную учетную документацию на бумаге в случае внесения медицинских записей в ЕСОЗ», — отметил он.



Напомним, что после начала полномасштабного вторжения перестали действовать обязательные карантинные нормы по борьбе с COVID-19.