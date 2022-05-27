«Укрзализниця» будет закупать нефтепродукты для государства

Кабинет министров Украины предоставил «Укрзалізниці» полномочия на публичную закупку нефтепродуктов по международным договорам. Об этом по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.



«В связи с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке принят проект постановления по осуществлению их публичных закупок в условиях военного положения», — написал он.



Согласно постановлению, заказчиком будет АО «Укрзалізниця», которое будет осуществлять закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам.



«Закупленные нефтепродукты будут направлены на первоочередные потребности государства и увеличение государственного резерва», — подытожил Шмыгаль.



Кабинет Министров 17 мая приостановил государственное регулирование цен на горючее с целью разрешения ситуации с возникшим в Украине дефицитом.