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«Укрзализниця» будет закупать нефтепродукты для государства

27 мая 2022, 14:50

«Укрзализниця» будет закупать нефтепродукты для государства

Кабинет министров Украины предоставил «Укрзалізниці» полномочия на публичную закупку нефтепродуктов по международным договорам. Об этом по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

«В связи с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке принят проект постановления по осуществлению их публичных закупок в условиях военного положения», — написал он.

Согласно постановлению, заказчиком будет АО «Укрзалізниця», которое будет осуществлять закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам.

«Закупленные нефтепродукты будут направлены на первоочередные потребности государства и увеличение государственного резерва», — подытожил Шмыгаль.

Кабинет Министров 17 мая приостановил государственное регулирование цен на горючее с целью разрешения ситуации с возникшим в Украине дефицитом.

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