Гайдай опубликовал фотографии разрушенных войсками РФ школ Луганской области

Школы Луганской области сейчас – это пустые кирпичные коробки, через разбитые окна дует ветер, запах пожара, вместо парт – только металлические основания, а на уцелевших досках застыло «23 февраля». Глава областной военной администрации Сергей Гайдай опубликовал пост в Facebook посвященный последнему звонку и показал как сейчас выглядят школы региона.





«Восстановим и вернем нашим детям детство!» — пообещал Гайдай.





Напомним, что ранее в Луганской ОВА сообщили о не менее 5 погибших за минувшие сутки в области в результате российский обстрелов, повреждено было около 50 домов.