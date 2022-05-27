Погибший под Изюмом журналист Махов посмертно награжден орденом «За мужество»

Журналист государственных телеканалов «Дом» и UA, военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Махов награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно). Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.



«За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: наградить орденом "За мужество" ІІІ степени Махова Александра Владимировича (посмертно) — сержанта», — отмечается в опубликованном документе.



Помимо луганчанина Махова, в указе «О награждении государственными наградами Украины» №366/2022, в разделе награжденных орденом «За мужество» III степени, указаны еще 85 фамилий военных.



Ранее президент Украины выразил соболезнования близким и друзьям журналиста Александра Махова, погибшего 4 мая от обстрелов российских оккупантов в боях под Изюмом Харьковской области.