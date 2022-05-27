Жителей Крыма принуждают сдавать кровь, а в Симферополе отменили бесплатные медуслуги

В оккупированном РФ Крыму в больницах большое количество раненых российских военных. Для них не хватает донорской крови, поэтому оккупанты принуждают жителей Крыма становиться донорами. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«Постоянно получаю информацию о большом количестве раненых военных РФ в больницах и санаториях временно оккупированного полуострова. Медицинские учреждения не могут справиться с такой нагрузкой, катастрофически не хватает крови. В связи с этим активно ведется принудительная кампания донорства крови», — отметила омбудсмен.



По ее словам, главный врач Симферопольской центральной районной клинической больницы издал специальный приказ, в котором указано, что необходимо увеличить запасы крови всех категорий с расчетом на 1500 реципиентов и временно прекратить бесплатное предоставление медицинских услуг.



«В Севастополе в военном госпитале палаты переполнены, ставят дополнительные койки для раненых. В некоторых палатах находится около 40 человек. Чтобы пополнить банк крови, оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать кто угодно: никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится», — сообщила Денисова.



Она добавила, что люди, чтобы не потерять работу, вынуждены становиться донорами.