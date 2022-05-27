Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Жителей Крыма принуждают сдавать кровь, а в Симферополе отменили бесплатные медуслуги

27 мая 2022, 16:30

Жителей Крыма принуждают сдавать кровь, а в Симферополе отменили бесплатные медуслуги

В оккупированном РФ Крыму в больницах большое количество раненых российских военных. Для них не хватает донорской крови, поэтому оккупанты принуждают жителей Крыма становиться донорами. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Постоянно получаю информацию о большом количестве раненых военных РФ в больницах и санаториях временно оккупированного полуострова. Медицинские учреждения не могут справиться с такой нагрузкой, катастрофически не хватает крови. В связи с этим активно ведется принудительная кампания донорства крови», — отметила омбудсмен.

По ее словам, главный врач Симферопольской центральной районной клинической больницы издал специальный приказ, в котором указано, что необходимо увеличить запасы крови всех категорий с расчетом на 1500 реципиентов и временно прекратить бесплатное предоставление медицинских услуг.

«В Севастополе в военном госпитале палаты переполнены, ставят дополнительные койки для раненых. В некоторых палатах находится около 40 человек. Чтобы пополнить банк крови, оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать кто угодно: никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится», — сообщила Денисова.

Она добавила, что люди, чтобы не потерять работу, вынуждены становиться донорами.

Еще по теме

Места
Крым
Прочее
Медицина Война Больницы

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:06
Из Мариуполя за сутки в фильтрационный лагерь вывезли 280 человек
16:30
Жителей Крыма принуждают сдавать кровь, а в Симферополе отменили бесплатные медуслуги
14:56
Гайдай опубликовал фотографии разрушенных войсками РФ школ Луганской области
13:56
В Херсоне оккупанты ищут мариупольцев, чтобы вернуть их обратно в город — Андрющенко
10:25
В Мариуполе под завалами здания нашли еще около 70 тел погибших — советник мэра
23:27
В Мариуполе ребенок погиб от взрыва на территории школы
22:55
Славянск без воды и газа, а в Мариуполе — пропаганда на колесах. Дайджест НД за день ►
20:28
«ДНР» заявила о ранении трех жителей Горловки в результате обстрела
16:38
Попытки России раздавать паспорта в оккупации бессмысленны, считает Подоляк
14:38
В Кремле ждут от Украины выполнение требований РФ
13:36
Мариупольцам сообщили, что свое разбитое жилье они будут восстанавливать сами — Андрющенко
12:32
Спрятались или отстали: Пушилин заявил, что на «Азовстали» обнаружили еще несколько украинских военных
12:02
Над горсоветом Лимана вывесили флаги России и «ДНР»
11:03
Получили 386 тысяч человек: Кому раздают российские паспорта, сообщили в «ДНР»
10:36
«ЛНР»: Жительница Первомайска получила ранения в ходе обстрела
все новости
18:50
Путин заявил, что готов обсудить обмен пленными с Украиной
18:38
Оккупанты продолжают штурмовать Донбасс с авиацией и артиллерией — сводка Генштаба
18:09
Сегодня из Лисичанска эвакуировали 31 жителя, из них 13 детей – глава Луганской ОВА
17:58
Лукашенко поручил создать в Беларуси «народное ополчение»
17:45
«ДНР» заявила, что будет отбирать предприятия на захваченных территориях
17:06
Из Мариуполя за сутки в фильтрационный лагерь вывезли 280 человек
17:00
Привлекали бомбардировщики: Оккупанты били крылатыми ракетами вблизи Бахмута и Соледара
16:37
Война России против Украины способна привести к катастрофическому росту цен на продовольствие — Зеленский
16:30
Правоохранители объявили о подозрении «генпрокурору ЛНР»
16:30
Жителей Крыма принуждают сдавать кровь, а в Симферополе отменили бесплатные медуслуги
15:42
Погибший под Изюмом журналист Махов посмертно награжден орденом «За мужество»
15:29
ВСУ остановили авангард российских войск возле Северодонецка — ВГА
15:20
С учетом тех, кто вышел с «Азовстали»: «ДНР» назвала количество военнопленных
14:56
Гайдай опубликовал фотографии разрушенных войсками РФ школ Луганской области
14:50
«Укрзализниця» будет закупать нефтепродукты для государства
все новости
ВИДЕО
Славянск без воды и газа, а в Мариуполе — пропаганда на колесах. Дайджест НД за день ►
26 мая, 22:55
Обстреляны Краматорск и Покровск. РФ бросила в бой 10 тысяч солдат на Луганщине. Дайджест НД за день ►
25 мая, 23:46
Ракетная атака на Запорожье: Пострадали завод «Мотор Сич», крупный ТРЦ и многоэтажки
25 мая, 15:16

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция