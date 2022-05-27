Правоохранители объявили о подозрении «генпрокурору ЛНР»

Правоохранители объявили подозрение так называемому «генеральному прокурору» группировки «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



«После полномасштабного вторжения житель временно оккупированной территории Луганской области по собственному желанию занял пост генпрокурора в прокуратуре "ЛНР". Коллаборант проводит совещания, награждает работников незаконного учреждения и активно поддерживает агрессии России против Украины», - говорится в сообщении.



За такую деятельность мужчине заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).