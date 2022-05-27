Сегодня из Лисичанска эвакуировали 31 жителя, из них 13 детей – глава Луганской ОВА

Из Лисичанска сегодня эвакуировали 31 мирного жителя, в том числе и 13 детей. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Патрульные полицейские приехали в Лисичанск забрать семерых людей, которые заранее сообщили, что хотят эвакуироваться. Патрульных это не устроило, и начался психологический разговор… несколько часов уговоров и 31 человек уже сидел в бронированном автомобиле, из них 13 детей. Одну женщину передали врачам, ведь на днях она перенесла инсульт», - сообщил Гайдай.



Он также рассказал, что другим рейсом в город был доставлен гуманитарный груз, однако в ходе его доставки ударной волной было повреждено лобовое стекло автомобиля.