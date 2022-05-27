Оккупанты продолжают штурмовать Донбасс с авиацией и артиллерией — сводка Генштаба

Российские оккупанты атакуют сразу на нескольких направлениях на Донетчине и Луганщине, применяя авиацию и артиллерию. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Оперативная ситуация на Донбассе по состоянию на 18:00 выглядит так:

На Славянском направлении захватчики обстреливали из артиллерии населенные пункты Святогорск, Богородичное и Вернополье, применили авиацию для ударов по Славянску и Довгенькому.

На Лиманском направлении противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Россияне обстреляли из минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Озерное и Диброва. Также нанесли авиаудар в районе Северска.

На Северодонецком направлении российские оккупанты при поддержке артиллерии совершали штурмовые действия в районах населенных пунктов Щедрищево, Боровское и Тошковка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник проводил штурмы в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово, Белогоровка, успеха не имел.

На Авдеевском направлении оккупанты применили артиллерию по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Пески и Марьинка.