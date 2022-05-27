Путин заявил, что готов обсудить обмен пленными с Украиной

Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером заявил, что готов обсудить обмен пленными с Украиной. Об этом пишет Reuters.



Также канцлер Австрии сообщил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сказал ему, что «Газпром» будет лишен газового хранилища в австрийском Хайдахе, если российская компания не будет заполнять его газом.



В Кремле по итогам переговоров заявили, что «подтверждена приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию».



Также у Путина заявили, что в разговоре обсуждалась тема продовольственной безопасности.