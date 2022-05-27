Более 1,8 тысяч переселенцев из эвакуационных поездов получили около 4,5 миллионов гривен помощи

Выплаты от государства на общую сумму 4,495 миллионов гривен получили 1842 переселенца из эвакуационных поездов. Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале.



В эту категорию входят люди, выезжающие с оккупированных территорий или районов проведения боевых действий.



«Когда "Укрзализныця" запустила первые эвакуационные поезда, мы поняли, что этим украинцам нужна забота со стороны государства... Им нужна помощь от государства, которую можно получить здесь и сейчас, без длинных очередей и посещения госорганов. Поэтому наша команда вместе с Офисом президента, Минсоцполитики, Мининфраструктуры, УЗ и "Укрпоштой" организовали процесс получения выплат прямо по прибытию эвакуационного поезда, на ж/д вокзалах», — отметил он.



Он пояснил, что уже в поезде сотрудники «Укрзализныци» фиксируют данные о пассажирах и сразу передают эту информацию «Укрпоште» для оформления выплат.



Федоров отметил, что пока что услугой можно воспользоваться на вокзалах Львова и Днепра, но вскоре перечень городов расширится.



Согласно постановлению Кабинета министров Украины, людям, которые эвакуировались из районов проведения боевых действий, государство оказывает единовременную помощь в размере 3 тысячи гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2 тысячи гривен на каждого человека старше 18 лет.