Оккупанты обстреляли приграничный район Сумщины, информация о пострадавших уточняется

Сегодня российские оккупанты обстреляли приграничный район Сумской области из минометов. Обстрел производили с территории РФ, сообщает Оперативное командование «Север».



«Оккупанты продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Сумской области. В период с 16:25 до 16:45 с территории РФ в направлении Середина-Буды (Украина) произведен обстрел (11 приходов, предварительно из миномета калибра 120 мм). Потерь среди личного состава и техники нет. Информация о погибших и раненых среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры уточняется», — говорится в сообщении.



Также сообщается, что в 17:56 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов и в направлении Юрьево. «Потерь среди личного состава и техники нет», — добавили в ОК «Север».