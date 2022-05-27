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Северодонецк не окружен: Глава ОВА — о ситуации на Луганщине

27 мая 2022, 21:37

Северодонецк не окружен: Глава ОВА — о ситуации на Луганщине

Северодонецк находится под постоянными обстрелами оккупантов, но город не окружен. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Сепаратистские "сми" распространяют лживые заявления "ленеровских командиров", что город отрезан. Это не соответствует действительности. Областной центр не отрезан, бои продолжаются в окрестностях города. Россияне вошли в район гостиницы "Мир»" и автовокзала», — сообщил Гайдай в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что оккупанты не смогут захватить Луганщину в ближайшие дни, как предсказывают некоторые аналитики.

«Нам хватит сил и средств держать оборону. Однако не исключено, что для того, чтобы не попасть в окружение — придется отойти», — отметил глава области.

Он добавил, что трасса «Лисичанск-Бахмут» полностью простреливается, передвижение по ней опасно. Однако завоз гуманитарных грузов и эвакуация все равно возможны.

По словам Гайдая, оставшиеся на свободной части Луганщины жители постоянно находятся в укрытиях, выходить на улицу из-за плотности обстрелов почти невозможно. Власти доставляют необходимое для выживания людей.

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