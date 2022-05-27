«ДНР» отнесла Лиман к «администрации» Енакиево

Группировка «ДНР» отнесла город Лиман, о захвате которого заявила ранее, к сфере ответственности «администрации» Енакиево. Соответствующий «указ» подписал глава «ДНР» Денис Пушилин.



В «документе» отмечается, что «город Красный Лиман» временно включен в зону ответственности Енакиево.



Ранее в «ДНР» заявили, что по состоянию на 27 мая Лиман захвачен войсками так называемых «ДНР», «ЛНР» и РФ.



Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что Лиман в Донецкой области преимущественно контролируют оккупанты. Украинские военные заняли на Лиманском направлении новые укрепленные позиции.