Зеленский: Если оккупанты думают, что Лиман или Северодонецк будут их, то они ошибаются

Ситуация на Донбассе тяжелая, но захваченные города не останутся российским оккупантам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 27 мая.



«Ситуация на Донбассе, как и предполагалось, очень тяжелая. Оккупанты пытаются хотя бы до 100 дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать в первые дни после 24 февраля», — отметил президент.



По его словам именно поэтому оккупанты сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов, там происходят и ракетные удары, и налеты авиации.



«Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс. И делаем все, чтобы его усилить. Если оккупанты думают, что Лиман или Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским. Потому что это его сущность», — подчеркнул Зеленский.



Глава государства добавил, что даже если Россия принесет туда руйнацию и страдания, Украина все равно восстановит каждый город и каждую громаду, и там «не будет никакой реальной альтернативы украинским флагам».