У Северодонецка украинские военные потеснили оккупантов, продолжаются мощные обстрелы — глава области

Последствия обстрелов Луганщины. Фото: ОВА

В Луганской области россиян удалось потеснить на ранее занятые позиции. Поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском, но проезд между городами сохраняется. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«У россиян значительные потери, и они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, они не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины», — рассказал Гайдай.



По его словам, оккупанты несколько раз в упор обстреливали Северодонецк, по меньшей мере трижды — очень мощно.



«Кое-где начинались уличные бои. Как следствие, повреждение 14-ти многоэтажек. Также серьезно обстрелян близлежащий поселок Синецкий, который местные часто называют хутором. Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганщины: девять домов в Горском, по четыре — в Золотом и Лисичанске. А также в пгт Врубовка — 12, селе Орехово — два», — перечислил глава области.