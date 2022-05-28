Угроза пуска ракет с Беларуси и наступление оккупантов на Донецком направлении — сводка Генштаба ВСУ

На Донецком направлении противник проводит активные наступательные действия. Ведет огонь по украинским подразделениям вдоль линии соприкосновения, наносит ракетные удары. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Как информируют в Генштабе, на Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы. Указанная группировка усилена маневровыми группами радиоэлектронной борьбы, действующими вдоль государственной границы Украины. Продолжается подготовка офицеров запаса для нужд комплектования подразделений военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в учебных заведениях Беларуси.



В район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Сохраняется угроза нанесения ударов по объектам инфраструктуры и подразделениям Сил обороны с территории Беларуси.



На Северском направлении противник проводит мероприятия по усилению прикрытия участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.



На Слобожанском направлении враг обстреливает подразделения украинских войск, чтобы не допустить их дальнейшее продвижение в направлении государственной границы Украины к северу и северо-востоку от Харькова.



На Харьковском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терновая, Прудянка, Русские Тишки, Кутузовка, Варваровка, Петровка, Михайловка, Коробочкино и др. Проводил дистанционное минирование местности на возможных направлениях действий Сил обороны.



На Славянском направлении оккупанты активных боевых действий не проводили, вели усиленную разведку. Основные усилия сосредоточены на удержании занятых позиций, пополнении потерь и запасов, а также создании условий для возобновления наступления.



Противник совершал артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Студенок, Святогорск, Богородичное, Карнауховка и Вернополье. Силами армейской авиации продолжил наносить авиаудары в районе Долгенького.



При поддержке артиллерии пытался развить наступательные действия в районе населенного пункта Пасека — успеха не имел, отошел.



На Лиманском направлении противник продолжал обстрелы из минометов и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Озерное и Диброва. Вблизи последнего нанес авиационные удары. Пытается закрепиться в районе Лимана.



На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, вел штурмовые действия в районах Северодонецка, Осколоновки, Тошковки. Успеха не имел, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.



Также оккупанты пытаются развить успех на Бахмутском направлении, выйти в тыл укранских войск и нарушить пути логистического обеспечения. При поддержке огня минометов и артиллерии проводятся наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Нагорное, Васильевка, Камышеваха и Видродження. Они были безуспешны.



На Авдеевском направлении враг задействовал артиллерию по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новоселовка Вторая, Веселое, Авдеевка, Пески и Красногоровка. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах Яковлевки, Авдеевки, Веселого и Каменки.



На Кураховском направлении противник активных наступательных действий не проводил, развернул на огневых позициях реактивную и ствольную артиллерию, обстреливал позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Марьинки, Охотничьего и Павловки.



На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Времевка, Полтавка, Красное, Гуляйполе, Орехов, Каменское и др. Вражеская армейская авиация действовала близ Ольговского.



В результате действий Сил обороны Украины враг понес значительные потери и отступил в районах населенных пунктов Новополь и Новодаровка.



На Южнобугском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на удержании занятых рубежей и фортификационном оборудовании позиций третьего рубежа обороны. В результате наступательных действий подразделений украинских войск враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах.



Захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Зоря и Таврическое. Продолжают наращивать систему противовоздушной обороны на Криворожском направлении. Для восполнения потерь используют снятые с хранения устаревшие танки Т-62.



На территории России продолжаются мероприятия скрытой мобилизации. Противник продолжает снимать с хранения устаревшее вооружение и военную технику с центров мобилизационного развертывания. На территории Воронежской области идет подготовка резервистов.



За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты восемь атак врага, уничтожены пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА типа «Орлан-10».



В результате действий авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожена ротная тактическая группа противника с техникой и живой силой. В Харьковской области военнослужащие Десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52.